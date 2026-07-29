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Zero Hedge

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Trump Invites California Teen Lifeguard Who Rescued Boy To White House

Trump Invites California Teen Lifeguard Who Rescued Boy To White House

Trump Invites California Teen Lifeguard Who Rescued Boy To White House Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, A teen lifeguard, who heroically dove into pounding waves to save a young boy, will be honored by President Donald Trump at the White House.

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