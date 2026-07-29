Trump Invites California Teen Lifeguard Who Rescued Boy To White House Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, A teen lifeguard, who heroically dove into pounding waves to save a young boy, will be honored by President Donald Trump at the White House.
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