Бенавидес стал чемпионом WBC после отказа Бивола от пояса

Дмитрий Бивол отказался от титула WBC, сделав Дэвида Бенавидеса чемпионом в полутяжёлом весе. Русский боксёр, сохранив пояса WBA, WBO и IBF, продолжает своё стремление к абсолютному чемпионству после поединков с Артуром Бетербиевым.