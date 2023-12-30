Клуб «Мутабор»: свет в конце тоннеля Извинения Билана и Киркорова Голые и не смешные Поначалу события, развернувшиеся в ночном клубе «Мутабор» 21 декабря, не особо интересовали.
Клуб «Мутабор»: свет в конце тоннеля
Комментарии
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ВП
Валерий Протасов
Непонятная, мутная история с этой "голой вечеринкой". История в большом сумасшедшем доме.
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11 час.
Юрий Ильинов
Разве? Нас пытались развести на деньги. Однако, они не учли, что Россия уже не такая, как 2 месяца назад. Теперь, разведут на деньги их. С наступающим!
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10 час.
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