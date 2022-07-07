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Президент Бразилии Болсонару: санкции США и ЕС против РФ оказались безуспешными

Президент Бразилии Болсонару: санкции США и ЕС против РФ оказались безуспешными

Западные государства не смогли достичь желаемого результата с помощь введения ограничительных мер в отношении России, которые последовали в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.

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