Президент Бразилии Болсонару: санкции США и ЕС против РФ оказались безуспешными

Западные государства не смогли достичь желаемого результата с помощь введения ограничительных мер в отношении России, которые последовали в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.
Западные государства не смогли достичь желаемого результата с помощь введения ограничительных мер в отношении России, которые последовали в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.
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