Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спортивная программа ВЭФ объединит забег, регаты и звезд футбола

Спортивная программа ВЭФ объединит забег, регаты и звезд футбола

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября в рамках Восточного экономического форума пройдет масштабная спортивная программа, в которую войдут международные турниры, массовые соревнования, встречи с легендами спорта и зрелищные городские мероприятия.

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