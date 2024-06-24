На Ямале стартует заявочная кампания в новый детский эко-лагерь на Алтае

На Ямале начался прием заявок в новый детский эко-лагерь на Алтае. В первую очередь право на отдых имеют ребята из многодетных, малоимущих семей, дети участников спецоперации, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды.
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