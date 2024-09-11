4 сентября, в рамкам проведения спортивно-массового мероприятия ´Неделя спорта и здоровье´ состоялась товарищеская встреча по мини-футболу среди 1-3х курсовИТОГИ ИГРЫ:1е место???? - группа С-362е место????- группа ТТ-373е место????- группа С-37Поздравляем всех участников! .
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