Офицер: Власти Севастополя провалили внедрение мер безопасности, ситуация будет только хуже

Усиливать меры безопасности в Севастополе нужно было с самого начала СВО, не дожидаясь трагедии в Учкуевке, заявил в эфире Первого севастопольского капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».