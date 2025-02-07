Русский футболист уехал в Африку, «Зенит» нацелился на очередного бразильца. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.Что в России?«Зенит» не сдается в попытках подписать бразильцаGetty ImagesПетербургский «Зенит» сделал новое предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника сборной Бразилии Жерсона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии