ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 августа 2021 года

Энергетический прогноз на шестое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1109 =Болезни, которые нападают на людей, обязаны своим появлением прошлым и нынешним прегрешениям = Бонус дня – помощь Энергий, вносящих ясность в любую, даже очень сложную ситуацию= Время пришло, и Пространство изменяется; Миры приблизились и готовы к взаимопроникновению = Вы можете обнаружить, что в таком широком и открытом Пространстве люди начинают паниковать = Вы сможете сфокусировать Энергию Любви таким образом, что негативное будет преобразовано в позитивное =Для вас это значит видеть вашими глазами объёмную и целостную Вселенную, видеть другие измерения = Если вы тянитесь к новой Информации и она вас увлекает, с каждым днём, месяцем и годом вы растёте над собой =Если вы честны и откровенны, то люди будут обманывать вас; всё равно будьте честны и откровенны! = "Если твоё сознание чисто, как горное озеро, каждый отразившийся в нём человек для тебя бесконечно красив".