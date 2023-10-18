В Москве по делу о торговле людьми задержана ещё одна подозреваемая

Прокуратура Москвы сообщила о задержании ещё одной подозреваемой по делу о торговле людьми. «30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016-го — мальчика, которых 47-летняя женщина.
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