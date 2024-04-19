На Северном полюсе будет установлен флаг карельского поселка

Известный путешественник установит карельский флаг с гербом своего населенного пункта на самом севере Земли Полярный путешественник Виктор Альбертович Симонов, житель поселка Матросы, в конце марта отправился на Северный полюс.
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