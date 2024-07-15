Предприниматель из Симферополя пытался сокрыть доход в размере около 130 млн рублей

Предприниматель из Симферополя, осуществляющий деятельность по розничной торговле сувенирами и изделиями народного промысла, пытался сокрыть доход в размере около 130 млн рублей, представив в налоговые органы декларацию по упрощенной системе налогообложения с нулевыми показателями.