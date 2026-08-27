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Билл Гейтс: мир не готов к шторму, который устроит ИИ

Билл Гейтс: мир не готов к шторму, который устроит ИИ

Основатель Microsoft предупреждает: искусственный интеллект может стать либо величайшим инструментом выравнивания возможностей в истории, либо худшим источником несправедливостиБилл Гейтс опубликовал на своем сайте Gates Notes эссе «Турбулентная эпоха ИИ — и критические решения, которые предстоит принять» (A turbulent AI era — and critical choices to make).

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