Внутренние заукраинцы обнаглели

L

Lyudmila

Как раз не надо заставлять их сводить эти наколки, так хоть наши люди будут знать что это бандеровки или бандеровцы, но при этом при малейшем нарушении правил проживания или законов РФ выпинывать их туда, где эти знаки в чести - в Хохляндию, в Европу, в Америку в конце концов, только чтобы эти существа не находились на нашей территории, а при отказе выезжать, наколка будет являться отягчающим фактором в довесок к нарушениям для всех этих "мигрантов".((( И это должно касаться не только хохлов, но и наших отморозков. Пусть там, у хохлов пальцы гнут если им раньше не прилетит либо от фашистов, а может в окопы загонят и наша пуля это гуно догонит.