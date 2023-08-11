Автор: Эдуард Биров Что-то в последнее время внутренние заукраинцы обнаглели и стали открыто дерзить — то обругают жён бойцов и добровольцев СВО, то у ребёнка шапку с символикой СВО отнимут, то и вовсе изобьют ветеранов-инвалидов.
Внутренние заукраинцы обнаглели
Комментарии
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L
Lyudmila
Как раз не надо заставлять их сводить эти наколки, так хоть наши люди будут знать что это бандеровки или бандеровцы, но при этом при малейшем нарушении правил проживания или законов РФ выпинывать их туда, где эти знаки в чести - в Хохляндию, в Европу, в Америку в конце концов, только чтобы эти существа не находились на нашей территории, а при отказе выезжать, наколка будет являться отягчающим фактором в довесок к нарушениям для всех этих "мигрантов".((( И это должно касаться не только хохлов, но и наших отморозков. Пусть там, у хохлов пальцы гнут если им раньше не прилетит либо от фашистов, а может в окопы загонят и наша пуля это гуно догонит.
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1 час.
М
ММ
Тогда уж вешать на них ошейники со спутниковым навигатором, чтоб в полиции было видно, где ходят оные персонажи.
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1 час.
L
Lyudmila
При нарушениях нельзя их вообще оставлять на нашей территории, это же готовые спящие бандеровские ячейки, готовые устроить и у нас майдан, который они устроили в своей Хохляндии. А нам это надо??? Но пока они "тихие" их не за что выдворять, но вот наши граждане вполне могут за ними поглядывать и сигнализировать вовремя если что заметят...
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1 час.
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