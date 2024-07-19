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Украинцы оставили Крынки. Неоднозначная эпопея морпехов завершилась, как и пиар-проект Зеленского о "плацдарме" ВСУ, пишут читатели польской Gazeta

Украинцы оставили Крынки. Неоднозначная эпопея морпехов завершилась, как и пиар-проект Зеленского о "плацдарме" ВСУ, пишут читатели польской Gazeta

© AP Photo / Mstyslav Chernov Вчера 2,4K прочитали Эпопея с созданием "плацдарма" ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра, завершилась — украинские войска без официального объявления оставили этот пункт, пишет Gazeta.

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