Битва за Николаев: В бой рвутся русский спецназ и бойцы Одесской бригады

Освобождение юга начнется после разгрома контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. К пиару предстоящего на южном фронте летнего наступления ВСУ, широко обсуждаемого в «незалежной», подключился и американский Институт изучения войны (ISW).
Освобождение юга начнется после разгрома контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. К пиару предстоящего на южном фронте летнего наступления ВСУ, широко обсуждаемого в «незалежной», подключился и американский Институт изучения войны (ISW).
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