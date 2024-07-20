«Мы молимся не доске и не краске»: что такое икона и какая считается самой «сильной»

Почему мы прикладываемся к иконам и зачем в них вставляют частички мощей? Будет ли больше благодати в старинной иконе, чем в напечатанной в типографии? Сильнее ли молитва, если она произносится у иконы? На эти и многие другие вопросы «Татар-информа» об иконах ответил казанский священник отец Александр.