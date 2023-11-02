«Ъ»: Сотрудник МО арестован за махинации с материалами для войск в Донбассе

Заместителя директора департамента военного имущества Министерства обороны России Владимира Шишова арестовали по уголовному делу о махинациях, совершенных при поставках пиломатериалов в Донбасс для войск РФ.
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