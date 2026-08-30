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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше: «Жесткого разделения на звенья для меня не существует. Держать хоккеистов в одинаковых сочетаниях – оставлять их в зоне комфорта. Там нет роста»

Главный тренер « Авангарда »  Ги Буше высказался о структуре команды после игры с «Локомотивом» (2:1 Б) на Fonbet Кубке Блинова.

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