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Царьград

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Такую войну по ТВ не показывают: Жёны сами едут в Донбасс, чтобы сберечь мужей

Такую войну по ТВ не показывают: Жёны сами едут в Донбасс, чтобы сберечь мужей

Донецкое и луганское приграничье стало своего рода "зоной отчуждения" – вражеские дроны преследуют мирных жителей.

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