Художник в панике: извинения и обещания исправить

Вы мощи Ильи достанете из склепа и что по его генам скажете? А вот научные исследования и подтверждение, что это именно Илья Муромец имеются. Читайте, если умеете https://foma.ru/prepodobnyij-iliya-muromskij.html

М

ММ

"Куча картин, художественных произведений, фильмов...- о победе Русского Народа (ГРАЖДАН РОССИИ СЕГОДНЯ!) над монголами и тюрками (татарами) на Куликовом Поле - есть!"- а ничего, что все картины о Куликовской битве изменялись ближе к современности? Чем ближе к нашему времени художник, тем монголистее татаро-монголы! А вот современник рисовал совсем другое! Икона Сергия Радонежского изображает сражение двух ОДИНАКОВЫХ ВОЙСК в одинаковом обмундировании с ОДИНАКОВЫМИ ПРАВОСЛАВНЫМИ хоругвями! И морды лица воинов с обеих сторон ни разу не монгольские! Вы историю то поизучайте, генетиков почитайте. Монгольский ген доминантен, а в крови русских монгольских генне найдено. Вывод простой: либо орда была вся голубая (а не золотая), либо тотально все импотенты. Может какой другой вариант подскажете?