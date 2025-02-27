Avia.pro - СМИ Вопросы к ДУМ после скандала с картиной о битве на Калке остаются. Москва гудит от негодования: картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединённым русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамира Мухетдинова взорвала общественное мнение.
Художник в панике: извинения и обещания исправить
Комментарии
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Э
Эмма
Да! Уроки следует учить и помнить! А результатами-победами вдохновляться и громко гордиться!
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6 час.
ММ
Вы мощи Ильи достанете из склепа и что по его генам скажете? А вот научные исследования и подтверждение, что это именно Илья Муромец имеются. Читайте, если умеете https://foma.ru/prepodobnyij-iliya-muromskij.html
Преподобный Илия Муромец. Богатырь под рентгеном - Православный журнал «Фома»
Православный журнал «Фома»
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1 час.
М
ММ
"Куча картин, художественных произведений, фильмов...- о победе Русского Народа (ГРАЖДАН РОССИИ СЕГОДНЯ!) над монголами и тюрками (татарами) на Куликовом Поле - есть!"- а ничего, что все картины о Куликовской битве изменялись ближе к современности? Чем ближе к нашему времени художник, тем монголистее татаро-монголы! А вот современник рисовал совсем другое! Икона Сергия Радонежского изображает сражение двух ОДИНАКОВЫХ ВОЙСК в одинаковом обмундировании с ОДИНАКОВЫМИ ПРАВОСЛАВНЫМИ хоругвями! И морды лица воинов с обеих сторон ни разу не монгольские! Вы историю то поизучайте, генетиков почитайте. Монгольский ген доминантен, а в крови русских монгольских генне найдено. Вывод простой: либо орда была вся голубая (а не золотая), либо тотально все импотенты. Может какой другой вариант подскажете?
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1 час.
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