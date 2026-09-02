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Аргументы и Факты

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Гигиенист рассказал, что будет, если месяц не менять постельное белье

Гигиенист рассказал, что будет, если месяц не менять постельное белье

Человек проводит в постели примерно треть своей жизни. За это время на постельном белье неизбежно скапливаются пот, волосы и частицы кожи, которые могут становиться источником неприятного запаха и создавать благоприятные условия для пылевых клещей.

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