Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Этническая дискриминация": Россию не пускают на Олимпиаду по нацпризнаку — пора разрывать связи с западным спортом

"Этническая дискриминация": Россию не пускают на Олимпиаду по нацпризнаку — пора разрывать связи с западным спортом

Политика просто с Игорем Таланцевым Теперь уже стало на 100% ясно, что нашу страну не пускают на западную Олимпиаду по политическим причинам.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Отличная статья. Согласен с мыслями и предложениями автора. Не следует нашему народу кормить ещё и прихлебателей от западного спорта.
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1 д.
вячеслав рюмин
Пусть состязаются геи с педерастами, нам с ними не по пути. Выходить надо со всех пидористических организаций, за года недопущения потребовать компенсаций и организовывать свои Игры.
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1 д.
Сергей Микульский
Вот когда наша элита откажется от БМВ и Мерседесов и заберут свои деньги с западных банков, вот тогда нашу страну снова зауважают и пустят на все спортивные мероприятия. Пока же на Западе живут и учатся их жены, дети и любовницы, так и будут Россию пинать.
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1 д.

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