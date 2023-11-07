"Этническая дискриминация": Россию не пускают на Олимпиаду по нацпризнаку — пора разрывать связи с западным спортом

Пусть состязаются геи с педерастами, нам с ними не по пути. Выходить надо со всех пидористических организаций, за года недопущения потребовать компенсаций и организовывать свои Игры.

Сергей Микульский

Вот когда наша элита откажется от БМВ и Мерседесов и заберут свои деньги с западных банков, вот тогда нашу страну снова зауважают и пустят на все спортивные мероприятия. Пока же на Западе живут и учатся их жены, дети и любовницы, так и будут Россию пинать.