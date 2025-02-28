Два майора: #Сводка на утро 28 февраля 2025 года

#Сводка на утро 28 февраля 2025 годаВС России ночью работали по объектам в тылу Украины в «повседневном режиме», если судить по количеству заявленных вражескими каналами наших дронов (несколько десятков).
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