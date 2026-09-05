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В Китае отмечен рост интереса к изучению русского языка, сообщил дипломат

В Китае отмечен рост интереса к изучению русского языка, сообщил дипломат

В последние годы в Китае наблюдается значительный рост интереса к изучению русского языка. Об этом сообщил дипломат, отметив, что данный тренд свидетельствует о расширении культурных и образовательных связей между Китаем и Россией.

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