Шапшу насторожил внезапный рост выручки в 60% от калужской торговли

Объем чека вырос и больше, чем уровень инфляции. За счет чего? За счет уровня дохода или необоснованного роста цен?Губернатора Калужской области Владислава Шапшу насторожил факт роста выручки на 60% по итогам прошедшего года от сферы торговли и оказания услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)