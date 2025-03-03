Шапшу насторожил внезапный рост выручки в 60% от калужской торговли

Объем чека вырос и больше, чем уровень инфляции. За счет чего? За счет уровня дохода или необоснованного роста цен?Губернатора Калужской области Владислава Шапшу насторожил факт роста выручки на 60% по итогам прошедшего года от сферы торговли и оказания услуг.