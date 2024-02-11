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В Калмыкии произошел взрыв в центре психологической помощи, один человек погиб, двое пострадали

В Калмыкии произошел взрыв в центре психологической помощи, один человек погиб, двое пострадали

Также сообщается, что ранены трое сотрудников Росгвардии, проводившие обыск дома у подозреваемогоВ Калмыкии возбудили уголовное дело после подрыва неустановленного устройства в центре психологической поддержки в Элисте.

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