Рубль падает, несмотря на нефть

Рубль продолжил ослабление, несмотря на повышение нефтяных котировок. На открытии торгов во вторник юань поднялся примерно до 12,96 рубля.
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