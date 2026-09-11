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Рубль падает, несмотря на нефть

Рубль падает, несмотря на нефть

Рубль продолжил ослабление, несмотря на повышение нефтяных котировок. На открытии торгов во вторник юань поднялся примерно до 12,96 рубля.

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