Лига конференций. Раунд плей-офф. «Днепр» в гостях у «Спартака» из Трнавы, киевское «Динамо» сыграет с «Бешикташем» в четверг

Также в среду «Астон Вилла» проведет гостевой матч с «Хибернианом». В четверг киевское «Динамо» сыграет с «Бешикташем», «Фиорентина» Александра Кокорина – с «Рапидом», БАТЭ – с «Балкани» из Косово.