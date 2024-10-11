Более 100 медработников погибли в Ливане при обстрелах со стороны Израиля

Свыше 100 работников сферы здравоохранения в Ливане погибли в результате ударов со стороны Израиля. Об этом сообщил "Известиям" директор департамента медобслуживания ливанского Минздрава республики, доктор Джозеф Эль-Хелу.
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