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За рулем

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Головная боль и сонливость за рулем: почему виновата канистра в багажнике?

Головная боль и сонливость за рулем: почему виновата канистра в багажнике?

Постоянная усталость, головная боль, головокружение, тошнота, сонливость, сбитая координация за рулем – все это может говорить не о переработке, а об отравлении парами бензина.

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