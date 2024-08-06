Информация о проведении жеребьёвки

В целях распределения платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга АО «Петроцентр», учредитель СМИ газеты «Петербургский дневник», сообщает о том, что жеребьёвка в целях распределения платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга состоится 08.