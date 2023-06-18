В Санкт-Петербурге спущен на воду очередной патрульный корабль проекта 22120, получивший название «Уфа»

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной патрульный корабль 2-го ранга проекта 22120 "Пурга" для Пограничной службы ФСБ России, церемония прошла на верфи судостроительной фирмы "Алмаз".
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