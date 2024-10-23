Петербургские ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера на основе уникальных молекул

В Петербурге ученые трудятся над созданием уникальных лекарств, которым нет аналогов в миреВ Химико-фармацевтическом университете Петербурга ученые проводят исследования нейропротектора диэтиламиноэтанола, который может стать чудо-лекарством от болезни Альцгеймера.