Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

На МЦК и четырех диаметрах МЦД работают уже 79 городских вокзалов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на персональном сайте рассказал о том, что создание и развитие МЦК и МЦД является крупнейшим проектом в транспортной сфере.