3 лесных пожара ликвидировано в Московской области

В субботу 24 мая лесопожарными службами ликвидировано 3 лесных пожаров Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, информирует «Агентство городских новостей «Москва».
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