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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Логинов – в ответ на вопрос, что помешало бороться за победу: «Куда мне со сборниками сравниваться? Я чисто региональный спортсмен, довольствуюсь вторым местом»

Чемпион мира занял второе место в пасьюте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. «Сегодня не было такого ветра, как вчера, и такой дымки.

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