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Царьград

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Киевстонер покинул Россию и поддерживает ВСУ из США

Киевстонер покинул Россию и поддерживает ВСУ из США

Музыкант Киевстонер покинул Россию и уехал в США после начала СВО, имея американское гражданство. В интервью осенью 2023 года он рассказал о новых возможностях в Москве, поддержке ВСУ и непринятии его на Украине с 2017 года.

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Всех козлов собрала Россия
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