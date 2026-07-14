Киевстонер покинул Россию и поддерживает ВСУ из США

Музыкант Киевстонер покинул Россию и уехал в США после начала СВО, имея американское гражданство. В интервью осенью 2023 года он рассказал о новых возможностях в Москве, поддержке ВСУ и непринятии его на Украине с 2017 года.
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