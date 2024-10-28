Сергей Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Это один из самых масштабных детских конкурсов в России Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об итогах Всероссийского конкурса «Большая перемена», победителями и призерами которого стали 132 ученика московских школ.
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