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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Сергей Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Это один из самых масштабных детских конкурсов в России Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об итогах Всероссийского конкурса «Большая перемена», победителями и призерами которого стали 132 ученика московских школ.

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