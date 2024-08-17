Загитова о шоу: «Все будет в молодежном стиле, с лейтмотивами Татарстана. Будем внедрять биты, молодежную музыку»

29 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени». «Конечно, это шоу приурочено ко Дню Республики Татарстан.
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