360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Врач Савицкая отметила, что будущим отцам следует пройти ряд обследований, чтобы убедиться в репродуктивном здоровье

Врач Савицкая отметила, что будущим отцам следует пройти ряд обследований, чтобы убедиться в репродуктивном здоровье

Подготовка к зачатию ребенка важна не только для женщин, но и для мужчин. Врач Наталья Савицкая рассказала, что будущим отцам следует пройти ряд обследований, чтобы убедиться в своем репродуктивном здоровье, написал сайт MIR24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии