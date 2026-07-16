Врач Савицкая отметила, что будущим отцам следует пройти ряд обследований, чтобы убедиться в репродуктивном здоровье

Подготовка к зачатию ребенка важна не только для женщин, но и для мужчин. Врач Наталья Савицкая рассказала, что будущим отцам следует пройти ряд обследований, чтобы убедиться в своем репродуктивном здоровье, написал сайт MIR24.
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