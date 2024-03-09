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Солевой массаж спины 2: ложимся, дышим, руками машем. Вдовий горбик рассасывается, лицо подтягивается и молодеет

Солевой массаж спины 2: ложимся, дышим, руками машем. Вдовий горбик рассасывается, лицо подтягивается и молодеет

Этот массажный приём можно назвать второй частью к описанному ранее: Первая часть Здесь мы тоже ложимся на соль, расслабляемся, дышим и добавляем интенсивности массажу известным нам с детства приёмом: рывки руками перед грудью.

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