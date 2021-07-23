Венесуэла заявила о нарушении военным самолетом США границ страны

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) США С-17 вторгся в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом сообщается в пятницу, 23 июля, в официальном заявлении Боливарианских национальных вооруженных сил, опубликованном на сайте правительства страны.