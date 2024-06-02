Какими лайфхаками пользовались строители прошлого, чтобы деревянные дома не гнили веками

Несмотря на эволюцию строительной отрасли, деревянные дома по-прежнему остаются очень популярными. Вот только современные постройки будто демонстрируют не прогресс, а деградацию технологий, ведь гарантию на них дают разве что на четверть века.
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