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В Твери мужчина оплатил покупки чужой картой и стал фигурантом уголовного дела

В Твери мужчина оплатил покупки чужой картой и стал фигурантом уголовного дела

27-летняя жительница Твери обратилась в полицию после того, как с ее карты пропало 4 900 рублей. Она пояснила, что предположительно потеряла карту, когда выходила из продуктового магазина, сообщает пресс-служба УМВД региона.

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