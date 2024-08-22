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Усманов назвал колоссальной ошибкой санкционную тактику Запада

Усманов назвал колоссальной ошибкой санкционную тактику Запада

Санкции в отношении российских бизнесменов по политическим мотивам являются «колоссальной ошибкой» Запада, больше всего из-за вводимых ограничений страдает Европа.

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Комментарии
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Андрей
Заморожены активы у 351 депутата Госдумы? Всех депутатов 450. т.е. у почти 80% депутатов активы размещены у врагов? А нам доказывают, что у депутатов Госдумы нет активов за рубежом, какая-то комиссия проверяла...кому верить?
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15 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Теперь мы точно знаем что у депутатов есть счета за границей Лично я рада их заморозили ещё бы конфисковали
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14 час.

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