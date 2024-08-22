Усманов назвал колоссальной ошибкой санкционную тактику Запада

Андрей

Заморожены активы у 351 депутата Госдумы? Всех депутатов 450. т.е. у почти 80% депутатов активы размещены у врагов? А нам доказывают, что у депутатов Госдумы нет активов за рубежом, какая-то комиссия проверяла...кому верить?