TVcenter.ru

388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ковалева
    Все эти высказывания не от большого ума.....ГНИЛЬ!!! Деньги совсем испортили толстосумов!«Было удобно прес...
  • Alexander Solovjov
    Какой из этого хорька журналист! Где и когда он печатался, издавал свои труды? Наивысшей чочки своей поганой деятельн...«Выбрал Родину за...
  • Ниссан
    Жид беспринципный и продажный. 30 сребреников-это его. Такие хуже открытых врагов. Те то хотя бы нашли в себе силы от...«Чувствует, где с...

«Срубила» кучу денег и открестилась: стало известно, как зарабатывала в России Ингеборга Дапкунайте

«Срубила» кучу денег и открестилась: стало известно, как зарабатывала в России Ингеборга Дапкунайте

Ингеборга Дапкунайте добилась в России огромных высот и заработала немало денег. Однако после начала спецоперации 59-летняя актриса открестилась от РФ и отправилась в Брюссель.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх