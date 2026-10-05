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Мировое обозрение

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«Лежать насмерть!» Раненых из «Шквала» оставили «‎удерживать» позиции под Ореховом

«Лежать насмерть!» Раненых из «Шквала» оставили «‎удерживать» позиции под Ореховом

Главное в тезисах: Приказ без эвакуации: Командование украинского полка «Шквал» отказалось вывозить раненых бойцов с позиций севернее Орехова в Запорожской области, оставив их удерживать оборону.

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