Гастроэнтеролог Белоусов сообщил, сколько сыра в день можно съесть без вреда для здоровья

Превышение этой отметки может привести к увеличению веса Употребление сыра без вреда для здоровья рекомендуется ограничивать до 30–50 граммов в день, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», к.
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